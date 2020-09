Amazon está a contratar 100 mil trabalhadores nos EUA e Canadá

de comércio electrónico

876.800 colaboradores.





A Amazon quer aumentar ainda mais a sua equipa. A plataformaestá a contratar 100 mil novos colaboradores nos EUA, mas também no Canadá. Isto depois de ter anunciado a abertura de mais de 30 mil vagas de emprego na semana passada.Segundo a Bloomberg, citando um comunicado da Amazon, os novos colaboradores terão direito a benefícios e a bónus que podem ir até aos 1.000 dólares em determinadas cidades e ainda acesso a programas de formação. Isto além de irem receber, no mínimo, 15 dólares por hora.Além das novas contratações para funções a tempo inteiro e tempo parcial, a Amazon também planeia abrir 100 novos centros operacionais em setembro, adianta a empresa no mesmo comunicado.A plataforma tem vindo a aumentar a sua equipa a nível global. Nos primeiros seis meses do ano, o número de colaboradores cresceu cerca de 10% paraAinda na semana passada, a Amazon anunciou a abertura de 33 mil vagas de emprego para funções empresariais e tecnológicas. À CNN, fonte oficial da empresa adiantou que o pacote salarial destes colaboradores deverá rondar, em média, os 150 mil dólares por ano.