André Jordão é o Empreendedor do Ano 2020

André Jordão, fundador e CEO da Barkyn, é o vencedor da segunda edição do Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano 2020.



O prémio de 10 mil euros foi entregue numa cerimónia que decorreu hoje, em Lisboa, depois de os dez finalistas apresentarem as suas startups perante um júri.

A Barkyn é uma startup que é já um case study em e-commerce e que no último ano quadruplicou as suas receitas mensais. Antes da Barkyn, André Jordão trabalhou no mundo corporate e escalou outra startup na Alemanha, a Wunder.

Recentemente, André Jordão foi reconhecido pelos "Global CEO Excellence Awards" como o CEO mais inovador do mercado Pet Care. É também mentor em vários hubs de empreendedorismo portugueses como a Startup Braga, a UPTEC ou o Programa da Google para Startups.

"É com muito orgulho que entregamos, este ano, o prémio a André Jordão, que deu provas de capacidade de liderança e resiliência, ao longo do seu percurso. Queremos dar palco às empreendedoras e empreendedores que estão a criar negócios inovadores, ao mesmo tempo que contribuem para um ecossistema cada vez mais maduro. O André é um bom exemplo disso mesmo", disse Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa.

Esta é a segunda edição do prémio que tem como objetivo homenagear o legado de João Vasconcelos, primeiro diretor executivo da Startup Lisboa. Pretende-se apoiar empreendedores que se tenham destacado pelo seu desempenho na fase de criação ou de expansão dos seus negócios.

Este ano, o prémio teve uma abrangência nacional, podendo a ele concorrer empreendedores nacionais ou estrangeiros com negócios em Portugal.

Dos mais de 50 empreendedores que se candidataram ao prémio, foram selecionados dez para o pitch final, com base em cinco critérios de avaliação: visão e estratégia, resiliência, contributo para o ecossistema empreendedor nacional, liderança e gestão de equipa, crescimento e penetração internacional.

Eis os empreendedores que subiram ao palco para o pitch final:

- André Jordão, fundador e CEO da Barkyn, um serviço de subscrição para animais de estimação que inclui alimentação personalizada e veterinário à distância;

- António Trincão, fundador e CEO da Youcanevent, um serviço que recria espaços físicos integrados com streaming de vídeo e ferramentas de realidade virtual, de forma a replicar eventos no online com uma experiência muito semelhante à física;

- Fabiana Clemente e Gonçalo Martins Ribeiro, CDO e CEO da YData, uma solução de software automatizado de privacidade de dados, baseada nos últimos avanços da geração de dados sintéticos;

- Hélder Silva, CEO da Newton Labs, um serviço de assistente pessoal inteligente na procura de talento, que compara e analisa dados através de algoritmos de deep learning;

- Hugo Venâncio, fundador e CEO do Reatia, uma plataforma de metasearch que, usando inteligência artificial, agrega os imóveis disponíveis no mercado imobiliário português, sejam eles de particulares ou de agências imobiliárias;

- Marcelo Lebre, co-fundador e CTO da Remote, a plataforma que possibilita contratação de equipas distribuídas, simplificando toda a burocracia financeira e legal da contratação, processamento de salários e benefícios de trabalhadores distribuídos por múltiplos países ou localmente;

- Nuno Brito Jorge, fundador e CEO da GoParity, plataforma de investimento de impacto e financiamento para projetos de sustentabilidade;

- Nuno Fonseca, fundador e CEO da Sound Particles, empresa de software áudio 3D usado em produções de Hollywood como Game of Thrones, Frozen e StarWars;

- Ricardo Costa, fundador e CEO da LOQR, uma plataforma de segurança digital, que trabalha nas áreas de autenticação digital através de machine learning;

- Sebastião Queiroz e Mello, fundador do The Code Venture Group, um empresa tecnológica focada em venture building.

O júri foi constituído por Céline Abecassis-Moedas, Diretora Académica do Centro para a Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo da UCP, Carlos Silva, partner da Faber Ventures, Daniela Braga, fundadora e CEO da DefinedCrowd e vencedora da primeira edição do Prémio João Vasconcelos, Frederico Serras Gago, Administrador Executivo da IFD, Hugo Augusto, Managing Director da Techstars Lisbon, Luís Rodrigues, Diretor da Startup Braga, Margarida Figueiredo, Diretora de Economia e Inovação da CML, Miguel Fontes, Diretor Executivo da Startup Lisboa, Nuno Mangas, Presidente do IAPMEI, Nuno Mota Pinto, Administrador do Banco Montepio, e Pedro Cerdeira, Business Angel e Board Member da APBA.

Esta edição do Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano 2020 contou com o apoio financeiro dos fundadores da Startup Lisboa – Câmara Municipal de Lisboa, IAPMEI e Montepio Geral.