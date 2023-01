Ano de 2023 promete "boom" de obras públicas"

Os contratos de obras públicas de grande dimensão (acima dos 10 milhões de euros) celebrados no ano passado somaram 553 milhões de euros, um valor 14% abaixo do registado em 2021, quando o conjunto das maiores empreitadas contratadas rondou os 640 milhões de euros, e que representa menos de metade dos investimentos adjudicados em 2020, que ultrapassaram os 1,1 mil milhões, embora este tenha sido o primeiro ano da pandemia



Apesar de o país ter o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para contratualizar até ao final de 2023, o ano passado ficou marcado pela realização de eleições legislativas, que só permitiram aprovar o Orçamento do Estado em meados do ano, e o aumento dos preços de materiais, matérias-primas e mão de obra, que dificultou a capacidade das construtoras de apresentarem preços nos concursos.



De acordo com dados do portal Base, foram fechados em 2022 um total de 27 grandes contratos de obras públicas no país, tendo as empreitadas entregues sido, em regra, de menor dimensão face aos anos anteriores (a maioria situou-se no intervalo entre os 10 e os 20 milhões de euros).



No ano passado, o maior contrato - a segunda fase do novo hospital da Madeira - não chegou aos 74,7 milhões de euros, quando em 2021 a maior obra entregue, para a execução dos túneis de drenagem da cidade de Lisboa, tinha totalizado 132,9 milhões de euros e, em 2020, a construção da linha rosa do Metro do Porto tinha atingido os 189 milhões.



Quatro ajustes diretos



Dos 27 grandes contratos celebrados no ano passado, quatro foram por ajuste direto, três por concurso limitado por prévia qualificação e os restantes 20 por concurso público. De acordo com os dados do portal Base, foram entregues por ajuste direto os trabalhos de sinalização da linha de Sines e linha do Sul entre Ermidas e Grândola Norte pela Infraestruturas de Portugal (IP) à Siemens Mobility, por cerca de 14,5 milhões, um contrato da Eletricidade dos Açores (EDA) para trabalhos na Central Termoelétrica de Santa Bárbara com a Cimontubo, também na ordem dos 14,5 milhões, e duas empreitadas adjudicadas pela Portos dos Açores para reparações nos portos de Ponta Delgada e de Vila do Porto no âmbito dos prejuízos provocados do furacão Lorenzo. O primeiro foi entregue ao consórcio da Teixeira Duarte, Etermar, Tecnovia Açores e Marques por quase 26 milhões e o segundo ao agrupamento da Sacyr Somague e Afavias por 20,8 milhões.



Já os concursos limitados por prévia qualificação foram utilizados pela Lisboa Ocidental - Sociedade de Reabilitação Urbana para a empreitada das infraestruturas e estacionamento no âmbito do programa de habitação de renda acessível em Entrecampos, pela Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) para a instalação do sistema de armazenamento de energia com baterias no sistema elétrico da ilha do Porto Santo, e pela AGERE - Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga para a conceção e construção do emissário e ETAR do Este.



IP foi a que mais contratou



A IP foi a entidade que mais contratos acima dos 10 milhões fechou no ano passado, no total de uma dezena, entre os quais o da empreitada de via e catenária da linha de Cascais, no âmbito do concurso ganho pelo grupo espanhol Comsa e pela sua participada Fergrupo por cerca de 31,6 milhões, assim como dois troços do Sistema de Mobilidade do Mondego - um atribuído às empresas do grupo FCC (Convensa e Ramalho Rosa Cobetar) por cerca de 34 milhões e o outro à Cimontubo no valor de cerca de 15,5 milhões.