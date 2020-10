António Coimbra abandona lugar de CEO da Vodafone Espanha

Leia Também 5G passa teste na fronteira. Em Portugal licenças travam

O irlandês Colman Deegan vai substituir a 1 de novembro como presidente executivo da Vodafone Espanha o português António Coimbra que se manterá como presidente não executivo, anunciou hoje a empresa.Colman Deegan é atualmente presidente executivo (CEO) da Vodafone na Turquia, cargo que ocupa há quatro anos, desde outubro de 2016.Por seu lado, António Coimbra, que fez 60 anos em setembro passado, mantém-se na subsidiária espanhola, como presidente não executivo, depois de ter chegado à Vodafone Espanha, como CEO, em 2012, depois de ter sido CEO da Vodafone Portugal."António Coimbra continuará como presidente não executivo da Vodafone Espanha e desempenhará um papel importante ao longo do processo de transição, ajudando Colman a integrar-se o mais rapidamente possível na dinâmica do mercado e trabalhando com ele e com o comité de gestão na área das relações institucionais e desenvolvimento empresarial em grandes clientes e administrações públicas", de acordo com o comunicado de imprensa publicado hoje pela empresa.O português iniciou a sua carreira na Vodafone há 28 anos, como diretor comercial na Telecel (agora Vodafone Portugal).Desde 1995 foi membro do comité executivo local da empresa e em 2009 foi nomeado CEO da Vodafone Portugal.Segundo a empresa, nos últimos oito anos, como CEO da Vodafone Espanha, António Coimbra "deu uma contribuição significativa, liderando a empresa durante um período crítico no mercado espanhol das telecomunicações", tendo sido "responsável nos primeiros cinco anos pela mudança de direção da empresa através da integração da ONO em 2014 e fez da Vodafone Espanha o primeiro operador convergente do Grupo Vodafone".Nos últimos três anos, liderou um período de transformação crucial "reposicionando a empresa para competir num ambiente de mercado diferente", criando uma empresa "eficiente, digital e ágil, uma referência no mercado espanhol entre os operadores premium", diz o comunicado.