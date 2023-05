António Mega Ferreira, inventor da Cidade Imaginada

Esta pode ser considerada a certidão de nascimento daquela que viria a ser a extraordinária Expo ’98. E tão bem escrito e fundamentado estava o dito memorando que, passado apenas um mês, já estava a seguir carta oficial do Ministro dos Negócios Estrangeiros, João de Deus Pinheiro, para o Bureau International des Expositions, em Paris, anunciando a intenção do Governo de Portugal de organizar uma Expo em 1998.



A ideia nascera – isso é sabido – num almoço (o mais famoso bacalhau à Brás de que há memória) entre Vasco da Graça Moura e António Mega Ferreira. Acontecera no inevitável Martinho da Arcada, o café tão ligado a Fernando Pessoa, figura de referência dos dois intelectuais.



Comissário-Geral e Comissário-Geral Adjunto da Comissão dos Descobrimentos, Vasco da Graça Moura e António Mega Ferreira pensaram, e bem, que, a não existir um evento marcante que projetasse o país para o mundo, as comemorações das viagens de há cinco séculos se perderiam num conjunto de iniciativas de inegável valia mas que corriam o risco de se diluírem uma após outra e não sublinharem como era devido a importância de Portugal como fazedor da primeira aldeia global.



A partir daí o palco vai ser de Mega Ferreira. Graça Moura mantinha-se na retaguarda da Comissão dos Descobrimentos e era criada uma Comissão de Promoção da candidatura chefiada por Mega. O risco era máximo.



Portugal nunca fizera nada semelhante, não estava habituado a ganhar eventos mundiais, do outro lado sabia-se que poderia vir como veio a aparecer a todo-poderosa Toronto a querer o mesmo propósito. Como era habitual, os meios financeiros eram escassos, o staff ridiculamente pequeno, uma dezena de pessoas. Parecia impossível.



Ao ser lançado às feras – ou a lançar-se ele próprio a elas, talvez – Mega Ferreira iria evidenciar num só projeto todo o génio da sua personalidade, a sua inteligência e cultura fulgurantes, a par de um insuspeitado sentido de gestor e de político.