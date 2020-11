António Saraiva da CIP eleito vice-presidente de confederação europeia

O presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva (na foto), foi hoje eleito vice-presidente da Confederação das Empresas Europeias (BusinessEurope), que representa as principais federações empresariais nacionais de 35 países europeus, apurou o Negócios.A eleição foi confirmada na reunião do conselho de presidentes da BusinessEurope, que reuniu virtualmente, a convite da CIP, e que teve como primeiro ponto da ordem de trabalhos uma troca de impressões com o governo português sobre as prioridades da futura Presidência portuguesa da EU. Os representantes das empresas europeias sublinharam ao governo português que o apoio à recuperação de empresas é, também, uma forma de proteger os trabalhadores.António Saraiva exercerá funções como vice-presidente da BusinessEurope numa altura em que a CIP fará a ligação entre a Presidência Portuguesa da UE e a organização que representa as empresas europeias. Portugal exercerá a presidência do a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2021.A BusinessEurope, fundada em 1958, representa as empresas e empregadores europeus. Fala em nome de cerca de 20 milhões de pequenas, médias e grandes empresas, dos sectores da indústria e dos serviços, em toda a Europa.António Saraiva é presidente da CIP desde 2010, tendo sido reeleito este ano para um novo mandato.