Ao abandono ou de vento em popa: os espaços que a Expo deixou

Longas filas, pavilhões cheios, muito calor. Já lá vão 25 anos desde que Lisboa acolheu a Exposição Internacional, um evento marcante que alterou de forma profunda uma importante parte da cidade.



A maioria das infraestruturas criadas por essa altura está hoje em pleno funcionamento, tornando-se âncoras do turismo, do lazer, dos transportes ou de redes de contacto empresarial na capital.



Outros espaços, no entanto, ainda não encontraram o seu lugar (ou pelo menos totalmente), após anos de abandono.



A ponte Vasco da Gama e a Gare do Oriente, o Pavilhão de Portugal, a Marina do Parque das Nações, o Pavilhão do Conhecimento, a Torre Vasco da Gama, a Altice Arena, a FIL e o Oceanário fazem parte deste roteiro de espaços que transformaram por completo a parte oriental da cidade.