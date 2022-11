APED: “Há uma redução significativa do consumo na área alimentar”

Houve um aumento do consumo privado no primeiro semestre. Caso diferente é o que se está a passar desde setembro, com uma redução muito significativa no consumo privado na área alimentar, diz Gonçalo Lobo Xavier.

