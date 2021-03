Apoio às rendas vai abranger também contratos de cedência de exploração

O Apoiar Rendas, para contratos não habitacionais, vai abranger mais tipologias de contratos. Segundo anunciou Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, foi alargado o programa "a outras formas jurídicas de ocupação de espaço".



O Apoiar Rendas pagava 50% ou 30% das rendas suportadas pelos setores abrangidos durante o primeiro semestre de 2021, mas estava previsto apenas para contratos de arrendamento.





Agora, é alargado a outras figuras como "a cedência de exploração, com prevalência grande no tecido empresarial e que não estavam a ser apoiados".As candidaturas podem ser feitas a partir de 25 de março.Também no Apoiar + Simples e Apoiar Rendas é estendido a empresários em nome individual que não tenham trabalhadores a cargo. Os empresários em nome individual que tivessem trabalhadores tinham acesso, mas como realçou Siza Vieira, "muitos que não têm trabalhadores arrendam espaço e têm atividade e passa a abrangê-los".Também se podem candidatar a partir de 25 de março.