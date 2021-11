Apple vai fornecer peças e ferramentas para clientes consertarem produtos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A gigante tecnológica Apple anunciou esta quarta-feira que vai começar a disponibilizar peças para que os próprios clientes possam consertar os dispositivos. A decisão marca uma mudança significativa nas políticas de longa data da empresa sobre quem pode fazer as reparações nos gadgets mais caros.





O programa vai permitir aos utilizadores consertar o ecrã, a bateria ou a câmara dos iPhone 12 e iPhone 13. Em breve, é previsível que os clientes possam também ter acesso a peças para consertar computadores Mac com chips M1.





Numa primeira fase, o programa estará disponível apenas nos Estados Unidos e deverá arrancar já no início do próximo ano. A expectativa é que o serviço seja levado a mais países ao longo de 2022.





Até aqui, a Apple manteve sempre um controlo rígido sobre a reparação de produtos da marca, ao limitar o fornecimento de peças e ferramentas a lojas certificadas.





“O acesso às peças genuínas da Apple dá aos nossos clientes ainda mais opções em caso de ser necessário reparar algum dispositivo”, afirma Jeff Williams, diretor de operações da Apple, em comunicado.





De acordo com a informação divulgada pela empresa de Cupertino, além de vender os elementos de reparação, a empresa quer também acompanhar o processo. Assim, o primeiro passo é comprar o manual de reparações. Depois, encomendar as peças na plataforma de vendas da empresa. Depois de reparar, os clientes podem devolver as peças estragadas para reciclagem, recebendo em troca crédito nas compras.





Contas feitas, a dona da Apple vai disponibilizar, numa primeira fase, mais de 200 peças suplentes para trocar no iPhone 12 e 13. No início, o programa vai focar-se nos serviços mais comuns de reparação, ou seja, os ecrãs, bateria e câmaras





Esta novidade surge depois de, nos últimos três anos, a Apple ter quase duplicado o número de locais de serviço com acesso a peças, ferramentas e formação genuínos da Apple, com mais de 2.800 entidades responsáveis pela reparação de aparelhos com a marca da maçã.