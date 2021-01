Argentino Marcelo Nico é o novo diretor-geral da Tabaqueira

A Tabaqueira tem um novo diretor-geral desde o início do ano. O argentino Marcelo Nico foi o escolhido pela subsidiária da Philip Morris International (PMI) para substituir Miguel Matos, que foi designado pela PMI para dirigir os mercados BENELUX (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo). Marcelo Nico foi, até ao final do ano passado, responsável da PMI por oito mercados na região da África do Sul e Ilhas do Índico.



Numa nota enviada à imprensa esta quarta-feira, a Tabaqueira informa que o novo responsável pela empresa em Portugal chegou à PMI em 2003, onde desempenhou funções nas áreas comerciais, de vendas e marketing, em mercados como Itália, Rússia, Suíça e na América Latina. A partir de 2010 desempenhou funções "de crescente responsabilidade no mercado Sul-africano". Em 2015 foi nomeado responsável por toda a região.



Nos últimos cinco anos, detalha a Tabaqueira, o responsável argentino contribuiu para o "processo de transformação de negócio da PMI rumo a um futuro sem fumo, através da inovação, da digitalização e da mobilização de talento em torno destes objetivos".



Citado na mesma nota, Marcelo Nico reconhece o "entusiasmo" por assumir a liderança da Tabaqueira, assumindo como objetivo a manutenção do estatuto de "empresa de referência em Portugal", enquanto "motor de inovação, de sustentabilidade e de transformação". O anterior líder, Miguel Matos, afirmou no ano passado que a empresa pretende acabar com a comercialização de cigarros.



A Tabaqueira é a maior empresa de fabrico e comercialização de tabaco em Portugal, estando entre as dez maiores exportadoras nacionais. Em 2020, a empresa terá aumentado as exportações em 13%. No ano anterior, as vendas para o estrangeiro totalizaram cerca de 600 milhões de euros e chegaram a 17 países. A Tabaqueira emprega cerca de mil trabalhadores na unidade industrial situada em Albarraque, no concelho de Sintra.