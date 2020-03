Tabaqueira continua a produzir e não antecipa rotura no abastecimento de cigarros

A Tabaqueira mantém a produção "em condições normais" na sua fábrica, em Albarraque. E não antevê falhas no abastecimento de tabaco aos retalhistas.

Apesar do surto da covid-19, a Tabaqueira mantém a produção "em condições normais" na sua fábrica, em Albarraque, e apenas o pessoal com funções administrativas se encontra em regime de teletrabalho, indicou ao Negócios o diretor-geral da empresa.

Miguel Matos refere que a empresa está a seguir "todas as indicações das autoridades" e que, para já, não existem instruções no sentido de interromper o normal funcionamento da unidade de produção. No entanto, o recurso ao teletrabalho sempre que possível "estamos a diminuir o risco das pessoas que continuam na fábrica".

O responsável diz ainda que "até ao momento, não há qualquer indício de uma rotura ou falha generalizada no abastecimento de tabaco".

Ainda assim, Miguel Matos admite que têm existido "algumas restrições logísticas", o que levou a empresa a ter produtos em stock para tentar ultrapassar esses obstáculos.

A Tabaqueira emprega quase mil pessoas em Portugal, das quais mais de 500 trabalham na fábrica localizada no concelho de Sintra.

A empresa produz cerca de 25 mil milhões de cigarros anualmente, exportando 80% deste total.



E, salienta Miguel Matos, "a continuação da produção da Tabaqueira garante não só o abastecimento do mercado nacional, mas principalmente as exportações". O responsável sublinha que "a Tabaqueira encontra-se entre as dez maiores empresas exportadoras nacionais, pelo que o contributo para a economia portuguesa é significativo e, por isso, é importante que continue a trabalhar".