Armazéns dos CTT acumulam mais de meio milhão de encomendas

Os CTT têm mais de meio milhão de encomendas para fazer chegar ao destino, o que terá levado mesmo a empresa a recorrer a outros armazéns, noticia esta sexta-feira o Expresso Desconhece-se, porém, o número real de particulares e empresas afetados pelos atrasos nas encomendas, pelos quais os CTT culpam as novas regras que, desde 1 de julho, obrigam à cobrança de IVA sobre todas as encomendas extracomunitárias.Segundo o jornal, os CTT recusam facultar dados sobre as queixas, sobre os pacotes de origem extracomunitária ou sobre as encomendas recebidas e devolvidas à origem. Ao semanário, indicaram apenas que, entre 1 de julho e 21 de setembro, "trataram" 450 mil pacotes provenientes de um país extracomunitário, ou seja, muito menos do que as encomendas que se encontram por despachar.