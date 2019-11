As compras não param. LVMH namora Tiffany e Paypal quer Honey Science

A tentativa de compra da Tiffany por parte da LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) parece estar bem encaminhada. Segundo a Bloomberg, que cita fontes próximas do processo, o grupo francês de artigos de luxo está em conversações com a empresa de joias norte-americana depois de ter aumentado a sua oferta.

Em finais de outubro, a LVMH – com marcas como a Givenchy, Fendi, Christian Dior, Bulgari, Hublot e Dom Pérignon – tinha já lançado uma proposta de compra no valor de 14,5 mil milhões de dólares, o que correspondia a 120 dólares por cada ação da Tiffany.

Agora, a oferta subiu para 130 dólares por ação, de acordo com as referidas fontes, que pediram anonimato.

Do outro lado do Atlântico também há mais novidades em matéria de fusões e aquisições, com a Paypal a acordar a compra da Honey Science por 4 mil milhões de dólares.

A empresa de pagamentos online quer assim reforçar a sua presença na nuvem com um maior portefólio de simplificação da experiência de compra do consumidor, sublinhou em comunicado o CEO da Paypal, Dan Schulman.

No entanto, os investidores estão a revelar-se algo céticos perante aquisição desta plataforma tecnológica de compras e prémios – que conta com cerca de 17 milhões de utilizadores mensais ativos –, com a Paypal a cair 2% na negociação fora do horário regular bolsista em Wall Street.