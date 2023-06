Assembleia dos Açores cria comissão de inquérito à gestão da SATA

Leia Também Comissão de inquérito à TAP: os trabalhos em sete pontos

Na semana em que terminam no Parlamento as sessões de inquérito sobre a TAP, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores acaba de criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do Grupo SATA (com a duração máxima de seis meses), de acordo com uma resolução publicada esta segunda-feira em Diário da República.De acordo com a resolução, o objetivo principal desta comissão de inquérito é "analisar as causas do significativo agravamento do desequilíbrio económico e financeiro do Grupo SATA entre 2013 e 2019". Além disso, irá também avaliar o exercício da função acionista por parte do Governo Regional, no mesmo período, e o funcionamento dos órgãos sociais das empresas do Grupo SATA.Em análise estará ainda o "processo de renovação da frota da Sata Internacional - Azores Airlines, nomeadamente a opção inicial de substituir os quatro Airbus A310 por dois Airbus A330-200", refere a mesma resolução, bem como a verificação do cumprimento dos princípios da legalidade, transparência e rigor da gestão, por parte do acionista e dos órgãos sociais do Grupo SATA.Em relação aos últimos dois anos (entre 2020 e 2022), a mesma comissão parlamentar de inquérito também avaliará o exercício da tutela política no Grupo SATA e o desempenho dos órgãos sociais das empresas.A comissão será constituída por 13 deputados, quatro do PS, três do PSD, um do CDS/PP, um do CHEGA, um do BE, um do PPM, um da IL e um do PAN.