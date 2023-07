Interessados na Azores Airlines vão ter de rever valor das propostas

A Atlantic Consortium e New Tour Azores vão poder melhorar o valor das propostas pela Azores Airlines nos próximos cinco dias úteis.

Como as duas únicas propostas recebidas apresentaram o mesmo preço de aquisição- de 6,5 euros por ação- o caderno de encargos dita que o concurso público deve ser suspenso "por forma a que os concorrentes possam melhorar o preço por ação apresentado, o que deverá ocorrer nos próximos cinco dias úteis seguinte ao ato público de abertura das propostas", confirmou a SATA Holdings, que detém a Azores Airlines.



O processo de privatização da companhia aérea com sede na cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel,foi lançado a 24 de março deste ano e tem como objetivo a alienação de, no mínimo, 51% e, no máximo, 85% do capital. O concurso foi aberto nesse mês, com um período de 90 dias para a apresentação de propostas, até 20 de junho. Mas o prazo acabou por ser prorrogado até hoje, 31 de julho, na sequência de vários pedidos de possíveis interessados.

Os consórcios são constituídos por empresas portuguesas e uma austríaca. De acordo com as informações recolhidas pelo Negócios, algumas das empresas em jogo inicialmente estavam a avaliar o processo sozinhas, mas depois optaram por unir forças.

O Atlantic Consortium, é constituído pelas companhias aéreas portuguesas EuroAtlantic Airways e a White Airways (do grupo Omni Aviation e dedicada à aviação charter) e as empresas Vesuvius Wings, Old North Ventures (consultora sediada nos Açores) e a Consolidador ( plataforma portuguesa para a emissão de passagens aéreas).

Já o agrupamento concorrente é integrado pela New Tour, grupo português de viagens e turismo, e a austriaca Ms Aviation GmBh, que opera na gestão de aviões privados

Bruxelas aprovou uma ajuda estatal para apoio à reestruturação da companhia aérea açoriana de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo remédios como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%) na Azores Airlines, companhia do grupo SATA responsável pelas ligações com o exterior do arquipélago.



(Notícia atualizada às 20h04)