Auchan contrapõe críticas ao cartão refeição com aumento de benefícios associados

A Auchan reagiu às críticas dos trabalhadores que se opõem à conversão do subsídio de alimentação num cartão refeição, afirmando que pretende apenas "uniformizar a forma de pagamento" do abono, dado que a maioria dos trabalhadores já o recebe através dessa modalidade, contrapondo ainda com os benefícios a ela associados.

"Com a extensão do cartão 'Bom Garfo' a todos os colaboradores, a Auchan Retail Portugal pretende uniformizar a forma de pagamento do subsídio de refeição, uma vez que atualmente 85% dos seus colaboradores já recebem este abono através de cartão refeição, aumentando o valor diário do subsídio em 12,9%", diz a empresa, numa resposta enviada ao Negócios.





A declaração surge em reação à ação de protesto levada a cabo, esta manhã, por trabalhadores junto à sede da empresa, em Paço de Arcos, que culminou com a entrega de um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas contra a decisão tomada recentemente pelo grupo de origem francesa.A nova modalidade de pagamento do subsídio de alimentação foi ainda alvo de reparos por o uso do cartão refeição (pré-pago e recarregável) emitido pelo Oney Bank estar circunscrito às lojas do grupo e a um número reduzido de restaurantes aderentes, algo que a Auchan também refuta."Pode ser usado na rede de estabelecimentos aderentes e não apenas nas lojas Auchan", argumenta a empresa, apontando que, atualmente, "são já 227 os restaurantes de norte a sul do país que permitem a utilização do cartão" e que esse universo "será vastamente alargado ao longo de 2022".O grupo reforça ainda que a utilização do cartão "Bom Garfo" tem inerentes uma série de benefícios: "Os colaboradores passam a usufruir também do desconto de colaborador (5%), que acresce ao desconto diário do cliente (10%) em todas as lojas Auchan, para além de uma entrega online gratuita por mês".