Austríacos investem 7,4 milhões em centro de I&D de luzes em Gaia e vão contratar mais 25 engenheiros

Há cinco anos, João Granjo Lopes, que tinha nascido há 29 em Vila Nova de Gaia, era "strategy manager" da Zumtobel, grupo austríaco que se apresenta como líder mundial no setor da iluminação inteligente, com mais de 5.500 pessoas trabalhadores e uma faturação de 1,2 mil milhões de euros.

Por via do cargo que então ocupava no grupo, Granjo ajudou a Zumtobel a definir as prioridades estratégicas até 2025, tendo sido decidido, nessa altura, centralizar a atividade de investigação e desenvolvimento (I&D) da multinacional, que estava espalhada por diversas unidades no mundo, desde a Califórnia, Suíça, Reino Unido ou China.

Ora, após analisar uma dúzia de potenciais locais, em países como a Polónia, Hungria, Sérvia e Portugal, a Zumtobel acabou por escolher a terra natal de Granjo para instalar o centro global de competências em software da multinacional, que viria a ser inaugurado em junho de 2019.

Mestre em Engenharia pela Universidade do Porto, tendo vivido na Suécia, no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Áustria, e ao serviço da Zumtobel liderado projetos em França, na Alemanha, na China e em Hong Kong, entre outras localizações, João Granjo Lopes regressava a Gaia, onde lidera a Tridonic Portugal, que pertence ao grupo austríaco.

Novo projeto recebe apoio de 3,12 milhões de euros do programa Compete

Quatro anos depois, empregando mais de 50 profissionais, "maioritariamente engenheiros eletrotécnicos e informáticos", eis que a Tridonic Portugal acaba de abrir "um inovador Centro de Validação de Sistemas para testar os seus projetos de software para gestão e controle remoto de iluminação inteligente".

Trata-se de um espaço situado no Candal Park, na cidade que adotou como slogan "Todo um Mundo", onde, "num ambiente tecnológico com mais de mil luminárias, são testadas as soluções que pretendem impactar a iluminação do futuro", afiança a Tridonic.

Com vários projetos de Internet of Things (IoT) desenvolvidos pelos profissionais especializados em I&D da Tridonic, o novo centro tecnológico da empresa, cujo investimento global está estimado em 7,4 milhões de euros, recebeu um apoio do programa Compete de 3,12 milhões de euros, num total de 6,67 milhões de euros de investimento elegível e passível de obter apoio comunitário, para continuar a criar soluções para a iluminação inteligente do futuro.

João Granjo Lopes, diretor-geral da Tridonic Portugal, considera que serem "reconhecidos pela investigação e desenvolvimento de projetos com este nível de sofisticação técnica, é uma enorme satisfação para toda a equipa".

"Temos quadros altamente qualificados, que trabalham diariamente para sermos um dos principais ‘players’ na investigação e no desenvolvimento de software para gestão e controle remoto de iluminação inteligente", enfatiza o mesmo gestor.

Tridonic Portugal promete "disrupção na indústria da iluminação"

De acordo com a empresa, "atualmente estão já a ser testadas soluções de iluminação inteligente, que associam à iluminação funcionalidades e benefícios que têm por objetivo facilitar e otimizar o dia-a-dia dos cidadãos, das empresas, das cidades e de toda a sociedade que é cada vez mais digital", sendo que "as soluções são baseadas num sistema de controlo por algoritmos em IoT que possibilitam uma experiência de iluminação integrada dos sistemas de iluminação".

João Granjo Lopes afiança que o novo projeto da Tridonic Portugal "surge como uma disrupção na indústria da iluminação, ao visar a criação de um sistema inteligente que permite a gestão eficiente e perfeitamente integrada dos sistemas luminosos de forma adequada às necessidades dos utilizadores".

O diretor geral da empresa explica que "o sistema tem por base a criação de uma ‘toolbox’ com base no conceito de IoT, que permitirá simultaneamente solucionar os impactos energéticos dos sistemas de luminárias atuais, pela redução do consumo energético em resposta ao ambiente envolvente, e também proporcionar novos casos de uso, resultantes de um sistema completamente escalável, passível de ser implementado em todo o tipo de complexos ou cidades".

O objetivo da Tridonic Portugal "em 2024 é reforçar a equipa com mais 25 elementos, para dar resposta aos enormes desafios do futuro, neste setor".

A solução de iluminação inteligente perspetivada "encontra-se, assim, perfeitamente alinhada com os objetivos estabelecidos na União Europeia, que define a criação e desenvolvimento de cidades inteligentes como meta a atingir no futuro", assegura a empresa, realçando que, "a nível nacional, os projetos de investigação terão impactos socioeconómicos significativos para a economia portuguesa, bem como para a região Norte, ao promover a criação de emprego, a inovação num domínio de relevo em Portugal e a valorização de soluções industriais sustentáveis".

A Tridonic Portugal está, pelo 4.º ano consecutivo, no Top 10 das melhores empresas para trabalhar em Portugal, na categoria de empresas até 50 trabalhadores pela Great Place to Work.