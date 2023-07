Automóveis com melhor semestre em quatro anos

Na primeira metade do ano, as matrículas de veículos novos em Portugal aumentaram quase 41% face aos primeiros seis meses do ano passado. Os carros elétricos já estão a apenas 700 unidades das vendas anuais em 2022.

Automóveis com melhor semestre em quatro anos









