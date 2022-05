Avenga vai criar 50 empregos no Porto com entrada em Portugal

A Avenga anunciou a abertura de um escritório no Porto, cidade que marca a entrada da plataforma internacional de consultoria na área de engenharia e tecnologias de informação em Portugal, onde espera criar pelo menos 50 postos de trabalho até ao final do ano.



As instalações no Porto - explica - visam ajudar o grupo de tecnologia de transformação digital, a satisfazer, de forma gradual, a crescente procura, especialmente por parte dos seus clientes localizados na Europa e na América do Norte.





Allianz, o Credit Suisse, a GSK ou o Santander.









Em comunicado, divulgado esta quinta-feira, a Avenga assinala que expansão faz parte da sua estratégia a longo prazo e justifica a escolha de Portugal com o facto de o país se posicionar como um dos melhores destinos para prestadores de serviços na área da tecnologia devido a fatores como disponibilidade e maturidade de recursos, estabilidade política e o ambiente de negócios."Portugal abraçou desde cedo a digitalização e tornou-a numa prioridade governativa. Os resultados estão à vista, designadamente ao nível da burocracia moderna e eficiente, dos programas de ensino de topo na área de IT e da mão-de-obra altamente qualificada", afirma o CEO da Avenga, Jan Webering."Dado que estamos a planear crescer de forma significativa na área metropolitana do Porto de modo a escalar a nossa oferta no mercado global de uma forma ainda mais célere, procuramos trabalhar de perto com as universidades da cidade. À semelhança de todos os sítios para onde vamos, queremos investir em talento e trazer a já grande cultura de engenharia para outro nível", realçou o responsável, citado na mesma nota.A Avenga, com aproximadamente 4.000 especialistas em todo o mundo, tem, entre os clientes, organizações internacionais como a