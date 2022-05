Conquest One já reforçou equipa em Portugal para recrutar talento tecnológico

Leia Também Data centers portugueses podem valer 1,2 mil milhões em 2027

Leia Também Accenture quer crescer e ajudar fábricas no caminho da digitalização

Leia Também Avenga vai criar 50 empregos no Porto com entrada em Portugal

A multinacional brasileira Conquest One atravessou há quase um ano o Atlântico para instalar um escritório em Portugal. António Loureiro, CEO da empresa de recrutamento de profissionais de tecnologias da informação, faz um balanço positivo sobre o tema. "As nossas expectativas sobre o potencial do mercado português foram ultrapassadas", resume ao Negócios."Percebemos que a necessidade que existe por profissionais especialistas em TIC é maior do que aquela que estimávamos, não só por parte das empresas nacionais e multinacionais que já trabalham no mercado português, mas também pelas muitas empresas estrangeiras que estão atualmente a entrar e a investir em Portugal.""Quando entrámos no mercado português, sublinhámos que queríamos ajudar a transformar Portugal no Silicon Valley da Europa e é isso que está a acontecer", diz António Loureiro. "Portugal tem vindo a tornar-se ao longo dos últimos anos um verdadeiro hub de desenvolvimento na área de tecnologia, principalmente para o ecossistema europeu, e vemos nisso uma grande possibilidade para os negócios", recorda António Loureiro sobre as motivações que fizeram a empresa vir para o mercado português.Para fazer frente às necessidades do mercado português, António Loureiro refere que a empresa está "já a aumentar a equipa nacional e no Brasil", garantindo que a companhia está focada "em explorar o mercado nacional e em expandir o nosso negócio para a Europa – sempre com Portugal no centro de toda a gestão."Sobre novos projetos para o mercado português, António Loureiro diz que a companhia não tem projetos novos, "mas como o mercado está a reagir melhor do que aquilo que tínhamos inicialmente estimado, já aumentámos a nossa equipa em Portugal e já mudámos de escritório." Loureiro esclarece que estas contratações não se referem apenas a "talento de IT" para a empresa, mas também foram contratados "tech recruiters e várias pessoas para a área comercial e de gestão." "O objetivo é explorar o mercado português de norte a sul", garante.Referindo que ainda "é muito cedo" para divulgar alguns acordos feitos com empresas que usam os serviços da companhia para contratar talento tecnológico, António Loureiro adiante que estão "a trabalhar empresas do segmento de tecnologias de informação que estão entre as Top Companies em Portugal.""São empresas que escolhem tipicamente os nossos serviços de recruitment process outsourcing (RPO), onde a contratação de profissionais de TI está nas mãos de um tech recruiter da Conquest One e de toda a infraestrutura especializada de talent acquisition; e o nosso serviço de Talent Source, onde somos responsáveis por toda a gestão e acompanhamento do profissional ou da equipa contratada pelo cliente", contextualiza."Apesar de ser uma solução mais inovadora, que pensámos que podia demorar mais tempo a ser entendida e bem recebida pelo mercado nacional, a nossa plataforma tecnológica CQ1 Talent Search está a ter bastante adesão em Portugal", reconhece, notando que "tem sido uma porta de entrada importante de clientes com presença mundial".