Axis vai converter antiga sede do FC Porto em hotel

O clube rescindiu contrato com a Lucios e assinou com o grupo do empresário Vítor Silva, que promete concluir até ao próximo verão as obras de transformação do imóvel num hotel de quatro estrelas, associado ao universo FC Porto. Terá 54 quartos, num investimento de cinco milhões de euros.

Axis vai converter antiga sede do FC Porto em hotel









