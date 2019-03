Azvalor entra no capital da Sonaecom com mais de 2%

A Azvalor Asset Management adquiriu 2,0364% da Sonaecom no passado dia 20 de março, anunciou em comunicado à CMVM a empresa liderada por Ângelo Paupério (na foto).

Com esta compra, a gestora de ativos espanhola com sede em Madrid ficou com 6.340.147 ações da Sonaecom e ficou então com uma participação qualificada.

A Sonaecom, recorde-se, registou lucros de 70 milhões de euros em 2018, triplicando assim face aos 22,8 milhões reportados um ano antes. A contribuir para este resultado esteve o ganho de capital conseguido pela valorização do fundo Armilar, devido à avaliação da Outsystems, que se tornou um dos unicórnios nacionais.

A empresa que controla o jornal Público pretende entregar aos acionistas metade dos lucros obtidos no ano passado, ou seja, distribuir dividendos de 11,2 cêntimos por ação.