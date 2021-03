Banco CTT regista lucros pela primeira vez

O Banco CTT fechou 2020 com lucros de 200 mil euros. A par com a unidade de encomendas, a instituição foi a "alavanca de crescimento" dos CTT no ano passado. A empresa vai propor um dividendo de 8,5 cêntimos por ação.

