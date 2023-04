Banco de Fomento: 17 candidatos potencialmente elegíveis ao Venture Capital do PRR

O Banco Português de Fomento (BPF) concluiu na passada sexta-feira a avaliação preliminar das 44 candidaturas de operadores de capital de risco nacionais e internacionais ao Programa de Venture Capital e refere, em comunicado, que "há 17 candidatos potencialmente elegíveis, que apresentam uma elevada qualidade das candidaturas".

O prazo de 10 dias úteis para audiência prévia dos candidatos teve início esta semana, a 17 de abril.

O Programa de Venture Capital foi lançado a 17 de janeiro, com uma dotação de até 200 milhões de euros, através de fundos do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR), e aceitou candidaturas até ao dia 14 de fevereiro. Destina-se a apoiar o investimento em empresas, prioritariamente nas fases de arranque, através da subscrição de fundos de capital de risco geridos por intermediários financeiros - Sociedades de Capital de Risco, Sociedades Gestoras de Capital de Risco, ou entidades equivalentes.

"O processo de seleção inicial das 44 candidaturas recebidas decorreu num prazo curto e muito exigente, de apenas oito semanas, tendo o BPF notificado todos os candidatos, no passado dia 14 de abril, para, ao abrigo do direito a audiência prévia, e caso assim o entendam, se pronunciarem por escrito, em 10 dias úteis", refere o Banco de Fomento.

Do total de 44 candidaturas recebidas, "17 foram consideradas preliminarmente elegíveis, com uma avaliação média de 2,32, muito acima da pontuação mínima de 1,6 estabelecida no âmbito do concurso", sublinha o BPF no comunicado. Concretamente, no que diz respeito aos critérios de seleção, as pontuações mais elevadas ocorreram no critério 2 (Política de saída e nível do objetivo de retorno).

"No contexto do exercício do direito a audiência prévia, poderão todos os 44 pronunciar-se por escrito, no referido prazo de 10 dias úteis, clarificando junto do Banco Português de Fomento informação e elementos anteriormente enviados. Em função da pronúncia de interessados, o BPF poderá rever a sua decisão preliminar", diz a instituição.

Após o término do período de audiência prévia, segue-se uma fase de reanálise das propostas de candidatura, tendo exclusivamente em conta a informação que foi submetida no processo de candidatura. O processo de seleção inicial termina com a posterior emissão da classificação e ordenação final em função ainda, do parecer da Comissão Técnica de Investimento, sempre que aplicável, e da avaliação de "due diligence".

"Estamos muito satisfeitos com o grande interesse e a forte adesão ao Programa de Venture Capital, que registou 44 candidaturas. Mas estamos ainda mais satisfeitos com a qualidade global dos candidatos até então considerados como preliminarmente elegíveis, que em média apresentam propostas com uma avaliação superior a 2,3 (numa escala até 3)", sublinhou Ana Carvalho, CEO do Banco Português de Fomento.