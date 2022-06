Banco de Fomento investe 3,7 milhões de euros na Chrysea Labs de Cantanhede

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O investimento de quase 4 milhões de euros vai ser feito através do Fundo de Coinvestimento 200M na Chrysea Labs, uma empresa de biologia sintética que desenvolve intervenções nutricionais de precisão localizada em Cantanhede.



A ronda de investimento contou também com a participação da JuvLife, da Juvenescence.



O projeto a ser desenvolvido é uma pequena molécula, de origem natural, que tem provas pré-clínicas substanciais que mostram benefícios na manutenção da função cardiovascular, cognitiva e imunológica em pessoas envelhecidas.



As intervenções desenvolvidas pela Chrysea são destinadas a otimizar um mecanismo de anti envelhecimento natural chamado autofagia – um processo catabólico de renovação contínua em que as células se reciclam e se limpam de estruturas danificadas - e que é muito importante para mitigar o impacto provocado por doenças relacionadas com o envelhecimento.



"A Chrysea e a sua equipa de especialistas representam o talento e o ‘know-how’ que existem na comunidade científica portuguesa, na procura de respostas a necessidades da sociedade atual, e que contribuem para inovar e dinamizar o ecossistema empresarial." disse Beatriz Freitas, CEO do Banco Português de Fomento, que gere este fundo.