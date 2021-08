Banco Santander passa a controlar 100% da filial nos EUA

2,48 mil milhões de dólares (perto de

mil

O Banco Santander chegou a acordo para comprar a participação de 20% que ainda não detinha na sua filial norte-americana, o Santander Consumer USA, numa operação que vai custar2,1milhões de euros) à instituição financeira liderada por Ana Botín.A informação é avançada pelo jornal espanhol Cinco Días , citando um comunicado enviado ao regulador dos mercados espanhol esta terça-feira, 24 de agosto.

O banco vai pagar 41 dólares por ação, acima do valor anteriormente revelado. Quando anunciou a operação para assumir o controlo de 100% do Santander Consumer USA, a 2 de julho, a instituição financeira tinha dito que iria pagar 39 dólares por título.