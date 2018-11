O Bank Millennium, banco polaco detido em 50,1% pelo BCP, chegou a acordo para comprar o Eurobank, a unidade do Société Générale na Polónia, por 1.833 milhões de zlotys (cerca de 428 milhões de euros), anunciou esta segunda-feira, 5 de Novembro, a instituição liderada por Miguel Maya, em comunicado à CMVM.





"O Banco Comercial Português, S.A. ("Millennium bcp") informa que o Bank Millennium S.A. ("Bank Millennium"), uma subsidiária por si detida a 50,1%, anunciou hoje ter chegado a acordo para a aquisição à Societe Generale Financial Services Holding, uma subsidiária da Société Générale S.A., de uma participação de 99,79% no Euro Bank S.A. ("eurobank"), por um valor total estimado em 1.833 milhões de zlotys (…), a ser pago em cash e totalmente financiado por meios próprios do Bank Millennium", informa o comunicado.





O BCP adianta que a compra do Eurobank permite reforçar a posição do Bank Millennium na banca polaca, tornando-o num dos seis maiores bancos naquele país em número de clientes de retalho.





A transacção é, de acordo com o BCP, "uma aplicação lucrativa dos excessos de capital e de liquidez do Bank Millennium", que deverá incrementar os resultados do Bank Millennium em 26% já a partir de 2021.





A aquisição, que está sujeita a autorizações regulamentares, deverá estar concluída no segundo trimestre do próximo ano, e traduzir-se num acréscimo dos resultados do BCP a partir de 2020, já considerando os custos de integração.

"Estima-se um impacto aproximado de -40 pontos base no rácio CET1 e de -30 pontos base no rácio de capital total fully implemented, ambos em base consolidada, na data da transacção", adianta o comunicado.





Citado no comunicado, Miguel Maya, CEO do BCP, refere que "esta aquisição é efectuada num mercado com elevado potencial de crescimento, tendo sido analisada com o máximo detalhe dada a relevância que a gestão rigorosa do capital e dos riscos de negócio assumem para a Comissão Executiva do BCP".





O presidente executivo do banco português acrescenta que o BCP não perspectiva qualquer aquisição adicional, "sendo o crescimento previsto no plano estratégico exclusivamente suportado no desenvolvimento orgânico". "Confiamos que esta aquisição contribuirá para reforçar a rendibilidade e a qualidade dos activos do Grupo Millennium bcp", conclui.





Foi em Julho deste ano que foi noticiado que o BCP tinha dado início ao processo de "due diligence" da unidade polaca do Société Générale, tendo, na altura, como potenciais concorrentes neste negócio o Credit Agricole, o Santander e o polaco Alior, que se juntou à corrida.





A unidade polaca do Société Générale é o 17.º maior banco da Polónia, com activos a rondar os 14 mil milhões de zlotys. No ano passado, lucrou 103 milhões de zlotys.

(Notícia actualizada às 07:35)