BCP já tem "luz verde" do regulador polaco para comprar Euro Bank

A autoridade da concorrência polaca já deu o "ok" à compra do Euro Bank, a unidade do Société Générale na Polónia, ao Bank Millennium. Esta era uma das condições para se concluir este negócio que vai custar 428 milhões de euros à instituição financeira detida pelo BCP.

De acordo com a Bloomberg, o Bank Millennium, detido em 50,1% pelo banco liderado por Miguel Maya, vai praticamente duplicar o portefólio de crédito ao consumo através da compra da unidade do Société Générale.

Esta aquisição vai ainda dar acesso a 1,4 milhões de clientes num país com 38 milhões de habitantes. Quanto aos balcões, o Millennium juntará as suas 359 agências às 501 do Euro Bank, tornando-se no quinto maior banco da Polónia.

Este negócio foi anunciado a 5 de novembro e o BCP prevê que se traduza num acréscimo dos resultados, já considerando os custos de integração. A transação é, de acordo com o banco, "uma aplicação lucrativa dos excessos de capital e de liquidez do Bank Millennium", que deverá incrementar os resultados do Bank Millennium em 26% já a partir de 2021.

Para Miguel Maya, CEO do BCP, "esta aquisição é realizada num mercado com elevado potencial de crescimento, tendo sido analisada com o máximo detalhe dada a relevância que a gestão rigorosa do capital e dos riscos de negócio assumem para a comissão executiva do BCP".

Nesta corrida à unidade polaca do Société Générale, o Bank Millennium teve de competir com o Crédit Agricole, o Santander e com o polaco Alior.