Casa arrestada ao ex-presidente do Benfica leiloada por 422 mil euros

A moradia de Luís Filipe Vieira no Seixal, que foi uma das primeiras onde viveu com a sua mulher, foi a leilão no âmbito da ação executiva em que o Novo Banco reclama o pagamento de uma dívida de 7,5 milhões de uma empresa do ex-líder do clube encarnado.

