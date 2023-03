Ações do Benfica caem ligeiramente com saída de Soares de Oliveira

Co-CEO do cube da Luz. Ao que Record apurou , na reunião de ontem um dos vice-presidentes e outros elementos dos órgãos sociais ameaçaram mesmo sair do Benfica caso a situação de Soares de Oliveira não fosse clarificada de imediato.

As ações do Benfica negoceiam a perder 1,03% para 3,85 euros por ação. O volume de negociação é o mais elevado numa semana, com cerca de 3.861 títulos a trocarem de mãos esta quinta-feira.Dos três grandes, as ações do Sporting e do Porto não negoceiam desde ontem.O PSI, índice de referência nacional, desvaloriza 0,36% para os 6.034,31 pontos.