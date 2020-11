Bayer passa de lucro a prejuízo de mais de 10 mil milhões de euros até setembro

A faturação caiu 4,2% nos nove primeiros meses deste ano para 31.405 milhões de euros e o resultado operacional foi negativo em 17.684 milhões de euros, tendo sido positivo em 3.773 milhões de euros no mesmo período do ano passado, segundo um comunicado grupo químico e farmacêutico alemão.O presidente executivo da Bayer, Werner Baumann, disse que apesar do terceiro trimestre ter sido fraco e das consequências negativas da pandemia, o volume de negócios e o lucro por ação antes dos efeitos das taxas de câmbio e do portfólio estão no nível do ano passado graças à gestão de custos e à aceleração das medidas de reestruturação.Assim sendo, Baumann confirmou as previsões para o final do ano, que apontam para um volume de negócios, descontados os efeitos das taxas de câmbio, entre 43.000 milhões e 44.000 milhões de euros.Até setembro, a Bayer contabilizou resultados extraordinários de 23.331 milhões de euros (menos 1.891 milhões de euros em termos homólogos) devido às depreciações no negócio agrícola (9.251 milhões de euros), provisões para custos de acordos extrajudiciais por causa do glifosato da Monsanto nos Estados Unidos (10.181 milhões de euros) e para custos de reestruturação.O diretor financeiro, Wolfgang Nickl, por sua vez, afirmou que o terceiro trimestre do ano fiscal foi "desafiador para o agronegócio", embora o negócio de medicamentos tenha recuperado e o negócio de medicamentos sem receita tenha crescido fortemente.