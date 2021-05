BebéVida entra em Itália e espera lucrar com Brexit

A BebéVida prepara-se para repetir no mercado italiano a fórmula que já está a utilizar em Espanha, onde arrancou a internacionalização em 2018. A partir do segundo semestre deste ano, a empresa portuguesa vai começar a receber amostras de células estaminais do sangue e do tecido do cordão umbilical provenientes de Itália, prevendo que esta nova origem possa valer 25% da faturação num prazo de cinco anos.



