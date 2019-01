BEI: Cerca de 8 em 10 empresas portuguesas investiram no último ano financeiro

Esta é uma das conclusões do EIB Investment Survey 2018, que foram hoje apresentadas na Conferência Investimento, inovação e digitalização: o caso português, em Lisboa.

O mesmo estudo mostra que o investimento por colaborador "aumentou ligeiramente", mantendo-se, contudo, abaixo da média europeia.

Em termos de contexto macroeconómico, o estudo do BEI indica que o investimento agregado em Portugal continua a recuperar mas mantém-se 20% abaixo do nível de 2008, em grande parte ainda devido ao fraco investimento pelo Governo e famílias.

Também a incerteza em relação ao futuro mantém-se como a mais comum barreira ao investimento, referida por 84% das empresas portuguesas inquiridas, em linha com a pesquisa de 2017, mas acima da média da UE (69%).

Os custos e energia (81%) e os regulamentos do mercado de trabalho (79%) também foram mais indicados pelas empresas portuguesas do que pelas congéneres europeias.

O mesmo estudo revela que apenas 5% das empresas manifestam ter dificuldades de financiamento, abaixo dos 12% registados no EIBIS 2017 e agora em linha com a média europeia, também de 5%.

O EIB Investment Survey 2018 indica ainda que "a produtividade das empresas é amplamente comparável à média da UE".

As conclusões do estudo resultam das entrevistas telefónicas a 535 empresas em Portugal em 2018, realizadas entre abril e julho do último ano.