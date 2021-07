Belga Nelson investe 40 milhões em hotéis JAM em Lisboa e Gaia

JAM é a marca hoteleira do Nelson Group, que está a construir um hostel com 347 camas na lisboeta Avenida 24 de Julho, num edifício comprado à estatal Estamo, e vai ter um hotel com 100 quartos junto ao gaiense miradouro da Serra do Pilar.

