Bial faturou mais de 80 milhões no ano passado em Espanha

A Bial Espanha, que é o pilar do projeto de internacionalização da farmacêutica portuguesa, registou em 2022 uma faturação de mais de 80 milhões de euros.A informação foi prestada pela empresa no âmbito do comunicado sobre os 25 anos de existência. "A BIAL celebra o 25.º aniversário da criação da sua filial em Espanha, a mais antiga da empresa na Europa, com uma faturação de mais de 80 milhões de euros e mais de um milhão de doentes tratados naquele mercado", pode ler-se no comunicado.A farmacêutica dá ainda nota de que "entre 2020 e 2022, investiu mais de 1,5 milhões de euros em instituições de saúde e centros de investigação público-privados", em Espanha.