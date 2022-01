Bic compra fabricante de tatuagens temporárias por 57 milhões

A empresa francesa Bic anunciou hoje ter assinado um acordo para adquirir 100% do capital da Inkbox, fabricante canadiana de tatuagens temporárias.

A transação pressupõe o pagamento inicial de 57 milhões de euros e um valor variável a determinar em função do crescimento dos lucros e receitas da Inkbox.

"Nos últimos 75 anos, a Bic atendeu às necessidades e desejos dos consumidores, respondendo com produtos simples, de preço acessível e de alta qualidade, tendo-se tornado uma das marcas de bens de consumo mais reconhecidas a nível mundial. Com o lançamento, em 2020, do seu plano ‘Horizonte’, a Bic evoluiu, com o seu negócio a estender-se também à ‘Expressão Humana’, indo assim além dos tradicionais intrumentos de escrita e passando a contemplar a expressão criativa e digital para corresponder às mudanças na procura dos consumidores", refere a empresa francesa no comunicado em que dá conta desta aquisição.

"Com as atitudes dos consumidores a transitarem para a auto-expressão, individualidade e criatividade, a compra da Inkbox expandirá a oferta da Bic na categoria ‘Do-It-Yourself Skin Creative’, que já inclui a Bic Body Mark, um marcador de tatuagens temporárias", sublinha.

A Inkbox, sediada em Toronto, fabrica tatuagens temporárias com recurso a uma tecnologia de tatuagem semi-permanente, pelo que parecem autênticas e duram bastante tempo.

A Bic – cujo anúncio ‘Bic Laranja, Bic Cristal’ está ainda na memória de muitos – é bastante conhecida pelas suas canetas, mas produz mais artigos de papelaria, como lápis, marcadores e cola, e também isqueiros e lâminas de barbear.

Na sessão desta terça-feira, a Bic fechou em alta na bolsa de Paris, a somar 2,93% para 50,25 euros.