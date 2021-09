“Big 5” confiam contas aos pequenos auditores

Deloitte, PwC, EY, KPMG e BDO: são as maiores auditoras do mundo, mas, por cá, confiam as suas contas à pequena concorrência. Entre as cinco maiores sociedades de revisores oficiais de contas (SROC) a operar em Portugal, todas recorrem a pequenas sociedades, ou mesmo a revisores oficiais de contas (ROC) independentes, para fazer a certificação legal das suas demonstrações financeiras. E, por vezes, são os mesmos auditores que controlam

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...