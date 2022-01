BlackRock fecha 2021 com um crescimento de 16% nos lucros

Leia Também Procura por ETF pressiona custos dos fundos

A sociedade BlackRock obteve, no ano passado, um aumento de 16% nos lucros, para 5.279 milhões de euros (6.049 milhões de dólares), de acordo com um comunicado hoje divulgado pela gestora de fundos.Em 2021, a empresa registou ainda um total de 8,7 biliões de euros em ativos sob gestão (10 triliões de dólares), um valor impulsionado pelo negócio em ETF (Exchange-Traded Funds, que são um conjunto diversificado de ativos, como um fundo de investimento, que transaciona numa bolsa, como uma ação), segundo o grupo, citado pela Bloomberg.De acordo com a agência, a sociedade reportou investimentos de 104 biliões de dólares em ETF (90,7 mil milhões de euros) no último trimestre do ano passado, "um recorde para a companhia".Além disso, destacou a Bloomberg, a BlackRock também beneficiou da subida das bolsas, com o índice S&P 500 a crescer 27% em 2021, sendo que os veículos de investimento a longo prazo da empresa contaram com mais 169 biliões de dólares (147,5 mil milhões de euros) em investimentos adicionais, nos últimos três meses do ano.O presidente executivo da empresa, Larry Fink, garantiu que o negócio da BlackRock é "o mais diversificado de sempre", reforçando o estatuto da sociedade na indústria, com os ativos a cresceram depois de uma queda no final do terceiro trimestre.