Blackstone compra cinco ativos em Portugal por 25 milhões

A Blackstone investiu mais de 350 milhões em logística no mercado português no ano passado, tendo adquirido em maio um portefólio de 20 ativos ao fundo GNB Real Estate, do Novo Banco, por 208 milhões de euros, e, em junho, uma carteira de 15 imóveis à M7 Real Estate por 125 milhões.

