Blackstone compra laboratório de certificação de diamantes à Fosun e família fundadora

A Blackstone comprou a totalidade do capital do International Gemological Institute (IGI), laboratório de certificação de diamantes, pedras coloridas e joias, informou esta segunda-feira a gigante de "private equity" norte-americana.



Embora a Blackstone não tenha revelado o valor da operação, uma fonte próxima do tema indicou à Reuters que a aquisição foi fechada por cerca de 530 milhões de dólares (490 milhões de euros ao câmbio atual).





A Blackstone comprou 80% do capital à chinesa Fosun, que em Portugal detém 85% da Fidelidade, cerca de 30% do BCP e ainda uma participação na REN, e os restantes 20% à família Lorie, que fundou o IGI.Num outro comunicado, a Fosun indicou que o valor total da alienação ascendia a 569,65 milhões de dólares (527 milhões de euros). O presidente da Fosun, Guo Guangchang, considera que a venda terá "um impacto positivo no desempenho financeiro da Fosun".O IGI foi fundado por Marcel Lorie há mais de cinco décadas e possui 29 laboratórios e 18 escolas de gemologia espalhados por 10 países, sendo que a maioria dos laboratórios localizam-se na Índia.O mercado de joalharia indiano é um dos maiores do mundo, com grande peso da exportação, e estava avaliado em 78,5 mil milhões de dólares (72,6 mil milhões de euros) no exercício fiscal de 2021.