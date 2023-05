Standard & Poors melhora perspetiva do "rating" da Fosun

Leia Também Blackstone compra laboratório de certificação de diamantes à Fosun e família fundadora

Leia Também Fidelidade quer colocar Luz Saúde em bolsa. Espera empresa avaliada em mais de mil milhões

A Standard & Poors (S&P) melhorou a perspetiva do "rating" da Fosun, a gigante chinesa que em Portugal detém participações no BCP, Fidelidade, REN e Luz Saúde.No final outubro de 2022 a companhia esteve debaixo dos holofotes devido à dívida que chegou a atingir 36 mil milhões de euros o que levou a um "afundar" do rating e avançou com um programa de venda de ativos. Nesse momento a Fosun disse ao Negócios que as participações no Millennium BCP, Fidelidade, REN e Luz Saúde não estavam em causa.Agora, a holding faz saber que a S&P melhorou o "outlook" da dívida para "estável", com a agência a afirmar que a Fosun beneficia "de um portefólio diversificado de ativos", bem como do "compromisso da administração para a desalavancagem por meio da alienação de ativos", que em 2022 rendeu aproximadamente 30 mil milhões de remimbi (quase 4 mil milhões de euros na taxa de câmbio atual).A Fosun garante ainda que mantém "relações bancárias sólidas" que permitiram "fontes suficientes de liquidez" para enfrentar a "turbulência no mercado de títulos"."As alienações significativas de ativos e o crédito estável por parte dos bancos permitiram à Fosun o reembolso bem-sucedido de todas as obrigações com maturidade concentrada nos últimos três trimestres", assegura a companhia.No final de março de 2023, a Fosun reduziu a dívida em cerca de 24 mil milhões de remimbi (cerca de 3,2 mil milhões de euros) para 93 mil milhões de remimbi (12,3 mil milhões de euros)."Além disso, a participação dos empréstimos bancários na dívida da holding aumentou, a proporção de dívida vencida nos próximos 12 meses caiu significativamente e a estabilidade das dívidas melhorou significativamente", escreve a Fosun, sublinhando que a S&P manteve a classificação de emissor de longo prazo e "garantiu a classificação de notas seniores sem garantia da Fosun, elevando a perspetiva da classificação da Fosun de negativa para estável"."Apesar das incertezas no ambiente externo, as capacidades de financiamento onshore e offshore da Fosun foram comprovadas pelos mercados", aponta.