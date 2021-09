Bloco quer rever remuneração das barragens e eólicas para travar “bomba relógio” nos preços da luz

Leia Também BE quer retirar da fatura elétrica taxa de carbono paga às barragens e eólicas

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, defendeu esta segunda-feira que, "se nada for feito" para contrariar a subida dos preços da eletricidade no mercado grossista, que têm estado a bater recordes, a fatura dos portugueses pode "aumentar cerca de 10 euros, pelo menos" no próximo ano. "Não sabemos se esta escalada de preços da energia não pode até continuar e agravar-se", sublinhou.A coordenadora do Bloco atacou a estratégia do Governo para lidar com a situação e apresentou duas medidas que, na visão do partido, "permitirão acautelar" a subida dos preços.Os bloquistas defendem, em primeiro lugar, que as barragens não devem ser remuneradas como as centrais emissoras de CO2. "É excessivo, não tem nenhum sentido e não pagam as licenças de mercado". Esta é uma medida que o Governo espanhol está a tentar adotar. Como o Negócios noticiou na semana passada , não está nos planos do Governo português.A segunda medida defendida por Catarina Martins é "acabar com extensão por mais cinco anos das remunerações às eólicas", feita pelo Executivo de Pedro Passos Coelho.A líder bloquista considera que estes são "mecanismos que estão ao alcance do Governo para baixar o preço da energia sem desistir das medidas fundamentais de transição climática". As duas medidas conjugadas, "não sendo toda a resposta que precisamos, permitiriam acautelar os preços", referiu.A porta-voz criticou ainda aquela que tem sido a resposta do Governo ao aumento dos preços no mercado ibérico. "São não respostas", defendeu. "O mercado da energia está feito de acordo com a produção de energia que emite CO2. Está errado, neste momento revela-se catastrófico, mas Bruxelas tem vindo a protegê-lo.O Governo tem afirmado que a entrada em funcionamento, em 2022, das centrais solares que resultaram dos leilões de 2019 vai ter impacto nas faturas. De acordo com Catarina Martins, "essas centrais não estão ligadas ainda à rede e, segundo a ERSE, demorará dois a três anos para que tenha efeito no preço da eletricidade".A líder criticou ainda a falada "redução dos preços da energia eólica", referindo que "isso não acontece" porque "o Governo não quis alterar o jackpot que, Passos Coelho, em 2013, deu às produtoras eólicas, garantindo preços depois dos 15 anos do contrato inicial".Catarina Martins atacou também o recurso ao Fundo Ambiental enquanto financiador da descida do preço da luz dos consumidores. Uma estratégia "errada" usada "para não mexer nas rendas excessivas que os produtores estão a receber", defendeu a líder do Bloco, apelando para que o Governo olhe para o que está a ser feito no país vizinho. "As elétricas estão com ganhos excessivos, altíssimos, ilegítimos. As produtoras elétricas estão a receber dinheiro a mais", reforçou."Em Espanha o debate tem sido muito aceso, porque há um mecanismo mais automático entre a subida do preço no mercado da energia e a subida na fatura dos consumidores. Em Portugal, a subida não é imediata. Lembro que a ERSE define, até 15 de outubro, os preços para o próximo ano e que as elétricas só garantem só garantem os preços atuais do mercado liberalizado durante este ano. Se nada for feito, o preço é uma bomba relógio nas faturas das famílias portuguesas em 2022", ressalvou."Lembro que Portugal tem dos preços mais altos da energia da Europa em paridade de poder de compra. O aumento da fatura elétrica é um problema social e económico grave", concluiu Catarina Martins.