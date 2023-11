Bolsa de Hong Kong dá luz verde a que Luz Saúde seja cotada, diz Fosun

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leia Também Fidelidade quer colocar Luz Saúde em bolsa. Espera empresa avaliada em mais de mil milhões





Fonte conhecedora do processo explicou ao Negócios que a Fidelidade esperava que a Luz Saúde alcançasse uma avaliação superior a mil milhões de euros - que seria um valor conservador -, colocando uma participação minoritária em bolsa.



Se a entrada da Luz Saúde em bolsa avançar, será um regresso à praça de negociações da empresa que saiu do mercado em 2018.





Em maio deste ano, o Negócios confirmou que a Fidelidade estava a estudar a colocação em bolsa da Luz Saúde. A seguradora estava já em contacto com bancos de investimento para conduzirem o processo da oferta pública inicial (IPO), tendo recebido propostas, dizia, na altura, a Reuters.

A bolsa de Hong Kong aprovou um pedido da Fosun para avançar com uma cisão e cotação autónoma da Luz Saúde, de acordo com um comunicado da empresa chinesa com investimentos em Portugal, citado pela Bloomberg. A confirmação terá chegado da Hong Kong Stock Exchange a 29 de setembro, mas só foi comunicada pela Fosun esta terça-feira.A Bloomberg diz ainda que, a 22 de dezembro, será convocada uma reunião na Luz Saúde para aprovar a negociação das suas ações na bolsa de Lisboa.A Luz Saúde é detida pela Fidelidade que, por sua vez, é maioritariamente detida pela Fosun.