Fidelidade quer colocar Luz Saúde em bolsa. Espera empresa avaliada em mais de mil milhões

A Fidelidade está a estudar a colocação em bolsa da Luz Saúde, a sua subsidiária na área de cuidados de saúde,confirmou o Negócios junto de fontes do mercado. A notícia foi avançada inicialmente pela agência Reuters.



A seguradora detida maioritariamente pela Fosun está já em contacto com bancos de investimento para conduzirem o processo da oferta pública inicial (IPO), tendo recentemente recebido propostas, detalha a agência noticiosa.





Fonte conhecedora do processo explica ao Negócios que a Fidelidade espera que a Luz Saúde alcance uma avaliação superior a mil milhões de euros - que seria um valor conservador -, colocando uma participação minoritária em bolsa.O Negócios sabe que ainda não há uma decisão tomada, estando a seguradora ainda numa fase preliminar de auscultação de mercado não tendo ainda ponderado uma data ou a proporção de capital a alienar.Se a entrada da Luz Saúde em bolsa avançar, será um regresso à praça de negociações da empresa que saiu do mercado em 2018.Fontes do mercado dizem ao Negócios que a operação já estava pensada há muito tempo, não tendo avançado antes porque as condições de mercado não têm sido favoráveis e acrescentam que a Fidelidade considera que a Luz Saúde está num estádio de maturidade avançado.No ano passado, a Luz Saúde, que gere cerca de 30 unidades de saúde - hospitais e clínicas -, obteve resultados operacionais de 599 milhões de euros, mais 10,6% do que em 2021. O EBITDA aumentou 26,9%, ascendendo a 82 milhões de euros.Em setembro do ano passado, a Fidelidade comprou à Fosun os 49% da Luz Saúde que não detinha.