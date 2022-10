BPI entra no metaverso e cria balcão virtual

O BPI já entrou no metaverso. Os clientes já podem aceder "ao primeiro balcão em realidade virtual em Portugal" e "marca o primeiro passo do BPI no metaverso", escreve o banco em comunicado.

"O BPI VR é um balcão imersivo 100% virtual, construído em 3D, com diversas áreas de negócio e segmentos (retalho, ‘private’, ‘corporate’, AGE e sustentabilidade) e que permite aceder a conteúdos sobre os serviços do banco, utilizando óculos VR da Meta (Facebook)", pode ler-se na nota de impressa.

Os utilizadores vão poder explorar os dois pisos da loja, onde vão encontrar várias ferramentas como simuladores de poupança, crédito habitação e crédito pessoal, podendo ainda jogar minigolfe.



O objetivo é que no futuro o metaverso "possa funcionar como um novo canal para operações bancárias e de distribuição de produtos e serviços do banco, a exemplo do que sucedeu com a evolução da banca digital móvel há uma década que evoluiu de apenas 'websites' para ‘homebanking’".

"Para acelerar a familiarização dos clientes com ambientes virtuais, em mais de 100 balcões do BPI os visitantes vão poder experimentar o Balcão imersivo BPI VR através de ‘headsets’ de realidade virtual da Meta (Oculus). Da mesma forma, os utilizadores que tenham este equipamento de realidade virtual em suas casas, também podem aceder ao balcão imersivo do BPI, descarregando o BPI VR diretamente da ‘appstore’ dos dispositivos", acrescenta a nota de imprensa.

Além da sua própria oferta de conteúdos, o BPI está a estudar parcerias que permitam incorporar produtos e serviços de outras empresas de diferentes setores.





"Acreditamos que a forma como experimentamos as plataformas digitais será muito mais imersiva no futuro, e, dessa forma, queremos ser pioneiros numa nova forma interagir com os nosso Clientes, que são o centro do nosso negócio. No futuro, acreditamos que se possa tornar uma verdadeira plataforma de banca digital", defende Francisco Barbeira, administrador executivo do BPI citado pelo comunicado.

O BPI VR é o primeiro produto lançado pelo Centro de Excelência para a Inovação e Novos Negócios do BPI, criado este ano. O balcão foi desenvolvido em parceria com a Unity Technologies.