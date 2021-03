BPI está "disponível" para financiar solução de capitalização do Novo Banco

O presidente do BPI garante que o banco está disponível para financiar o empréstimo ao Fundo de Resolução, que financiará este ano a capitalização do Novo Banco, por ser "inevitável".



Em entrevista publicada na edição desta sexta-feira do jornal Expresso, o sucessor de Pablo Forero no banco detido pelos espanhóis do Caixa Bank não revela o montante do empréstimo, por não haver "até agora nada de concreto". O responsável sublinha apenas que "houve várias abordagens nesse sentido" e que "os bancos mostraram essa disponibilidade". Apesar de o Parlamento ter vetado a transferência de verbas para o Fundo de Resolução, Oliveira e Costa afirma que "há formas de o fazer", não desvendado quais.





Na mesma entrevista, o presidente do BPI mostra-se cético em relação à consolidação da banca portuguesa. Para Oliveira e Costa, essa não será uma possibilidade a curto prazo, devido à incerteza em relação ao futuro. "Que eu saiba, não há qualquer movimento da parte de ninguém".



Oliveira e Costa deixa ainda elogios ao trabalho de Paulo Macedo na Caixa Geral de Depósitos, que classifica como "corajoso" e "muitíssimo bem feito". "Falo como português. Como concorrente, tenho pena".