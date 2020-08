BPI antecipa “algum aumento do malparado” no segundo semestre de 2021

O BPI admite que o volume de crédito malparado pode vir a aumentar a partir do segundo semestre do próximo ano. Na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do primeiro semestre, nos quais o BPI revelou uma quebra dos lucros de 68% para 42,6 milhões de euros, o CEO do banco, João Oliveira e Costa, reconheceu o risco."Nós antecipamos, claramente, durante o segundo semestre de 2021, que possamos vir a assistir a algum aumento do crédito malparado. A antecipação que nós estamos a fazer de uma parte desse cenário incorpora esta iniciativa relativamente às imparidades. No entanto, não prevemos que esse facto impacte de forma expressiva quer os resultados do banco quer a carteira de crédito", destacou Oliveira e Costa, naquela que foi a sua primeira apresentação de resultados, após ter substiuído Pablo Forero em maio.Para fazer face à "revisão do cenário macroeconómico no contexto COVID19", o banco constituiu 83 milhões de euros de imparidades de crédito. Uma atitude que o CEO da instituição classificou como "prudente". Se não tivessem sido constituídas estas imparidades, o resultado do banco "teria caído muito pouco", nomeadamente na atividade em Portugal, onde a quebra ascendeu a 93%, para 6,5 milhões de euros.Na apresentação das contas do semestre, o BPI revelou ter aprovado 73,1 mil pedidos de moratórias de créditos, no valor de 5,7 mil milhões de euros. Ao crédito à habitação correspondem 31,5 mil pedidos, no valor de 2,6 mil milhões de euros. Ao crédito pessoal e de financiamento automóvel dizem respeito 23,8 mil pedidos aprovados, no montante de 373 milhões. O crédito a empresas cifrou-se em 2,7 mil milhões de euros, relativos a 17,9 mil pedidos aprovados.

Nas últimas semanas, estes pedidos "abrandaram muitíssimo", destacou o CEO do BPI. "Quem queria pedir, pediu no momento mais crítico da pandemia", concluiu.

73,1 moratórias O BPI revelou ter aprovado 73,1 mil pedidos de moratórias de créditos, no valor de 5,7 mil milhões de euros

Os clientes que queiram beneficiar das moratórias de crédito bancário podem fazê-lo até 30 de setembro. As moratórias, que suspendem o pagamento de capital e dos juros associados ao crédito bancário, estão em vigor até 31 de março.A mesma preocupação em relação ao aumento do malparado foi manifestada esta semana pelas agências de rating Moody's e Fitch. Também o CEO do Santander Totta admitiu esta sexta-feira, em entrevista ao Jornal Económico, que o banco está a preparar-se para o "potencial aumento" do malparado após o fim das moratórias.João Oliveira e Costa substituiu Pablo Forero na liderança do BPI em maio, mas a sua nomeação ainda não foi aprovada pelos reguladores da banca. O processo de avaliação de adequação e idoneidade (fit and proper) ainda está nas mãos do Banco de Portugal, revelou. "Aguardamos a conclusão do processo, estamos em permanente ligação com o regulador", adiantou Oliveira e Costa.

O CEO classificou os primeiros meses que passou à frente do banco como "bons", destacando o enfoque dado à "prudência", e desvalorizando os últimos avisos das agências de rating em relação à banca portuguesa.



"Quando refiro que os resultados são bons, é preciso pôr em contexto que, quando esta crise começou, o nível de incerteza era muito grande. Num cenário de taxas de juro negativas, uma enorme pressão ao nível das comissões e um abrandamento da atividade, era expectável que os resultados fossem piores", admitiu.



Relativamente às agências de rating, o responsável destacou que, no que toca ao BPI, "está patente a solidez, a liquidez e os níveis de risco", sendo "difícil" no atual cenário exigir mais rentabilidade. "Estamos bem, muito obrigado".



Numa análise alargada ao setor financeiro, Oliveira e Costa afastou a atual crise da crise financeira de 2008. "Verificamos hoje que, nos diversos indicadores, o setor financeiro português está muito bem. A banca está preparada para apoiar a economia e para enfrentar o que vem pela frente. É preciso dar esse voto positivo à banca", realçou.



No primeiro semestre, o banco assistiu à saída de 23 funcionários e ao fecho de 29 balcões. Oliveira e Costa não prevê mais saídas ou encerramentos, mas também não os afasta. Tudo vai depender "das circunstâncias".



"Numa organização, as pessoas saem naturalmente, porque se reformam. A saída de 23 pessoas num meio de 4800 não tem expressão. O banco vai adaptando a sua estrutura às circunstâncias exteriores, conforme seja necessário". O CEO explicou que o encerramento de 29 balcões "foi feito por integração das equipas noutros balcões", e que "nenhum banco tem vontade de fechar balcões, as circunstâncias é que o provocam". No futuro, "vamos sempre analisar o que for melhor para os colaboradores, para a solidez e para a competitividade do banco".



"Não financiamos as pessoas que nos querem comprar carteira"



O Novo Banco também não ficou de fora do primeiro encontro de Oliveira e Costa com os jornalistas. Mas aqui, o CEO não se alongou em comentários. "Temos a obrigação de seguir os acontecimentos que afetem o Fundo de Resolução, uma vez que somos financiadores. De momento, não temos nenhum dado em concreto além do que já foi falado em público".



João Oliveira e Costa negou, porém, que o BPI tenha por hábito fazer negócios com fundos de private equity e financiar os compradores de carteiras de ativos, como fez o Novo Banco. "Infelizmente estamos muito pouco habituados a vender carteira, é muito raro. Temos muita preocupação com todas as contrapartes com que lidamos, quem está do lado de lá é importante. Ainda por cima temos uma carteira pequena e quando fazemos estes negócios é de forma pequena, temos muito cuidado na escolha das contrapartes e, por norma, não financiamos as pessoas que nos querem comprar, porque isso era ficar com o ativo em risco para nós, a não ser em casos pontuais".

Questionado também sobre a exposição do banco à Efacec, Oliveira e Costa foi parco em palavras. "No que toca a casos concretos, não vou comentar, porque não confirmo nem desminto a ligação que temos com essas entidades. As noticías que têm vindo a público são bastante clarificadoras. Mas essa situação não tem impacto neste momento para o BPI", garantiu.