Branson atinge o limite do espaço e inaugura uma nova era no turismo

O multimilionário Richard Branson atingiu este domingo o limite do espaço e regressou à Terra em segurança a bordo da nave da Virgin Galactic, inaugurando uma nova era para o desenvolvimento da indústria do turismo espacial. “É um lindo dia para ir para o espaço”, escreveu na rede social Twitter Richard Branson, de 70 anos, antes de iniciar a aventura.





A nave-mãe que transportou o SpaceShipTwo da Virgin Galactic com Richard Branson e cinco membros da equipa descolou do SpacePort America, no Novo México, pelas 08:40 (15:40 em Lisboa). Depois de cerca de quatro minutos acima da superfície terrestre, onde a tripulação alcançou a gravidade zero, o avião espacial começou a viagem de regresso. O voo durou menos de uma hora. Já em terra, e depois de abraçar a família, o fundador da Virgin partilhou uma imagem do interior da nave nas redes sociais, com o momento em que a tripulação atingiu a gravidade zero, legendando-a com a frase “bem-vindos ao despontar de uma nova era espacial”.





Leia Também Richard Branson regressa de viagem ao espaço em nave da Virgin Galactic

Richard Branson acabou depois por explicar que “todo o momento foi mágico”. “Penso que como a maioria das crianças, esperava por este momento desde que era um miúdo.” O multimilionário insistiu também que o objetivo da Virgin Galactic é “tornar o espaço mais acessível para todos”.





O fundador da Virgin esteve para não realizar este voo até ao final do verão, mas trocou de ideias assim que o bilionário Jeff Bezos, fundador da gigante tecnológica Amazon, programou embarcar na primeira viagem ao espaço da Blue Origin em 20 de julho, coincidindo com o 52.º aniversário da chegada de Neil Armstrong e Buzz Aldrin à Lua. O lançamento da nave ainda sofreu um pequeno atraso, devido às condições meteorológicas, mas acabou por descolar.





O lançamento do foguetão VSS Unity foi, para a empresa, a quarta missão tripulada além da atmosfera terrestre, mas a primeira com passageiros.