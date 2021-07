Virgin Galactic ganha 841 milhões após viagem bem sucedida ao espaço

Após a viagem bem sucedida deste domingo, que abriu caminho às viagens espaciais, os títulos da Virgin Galactic estavam a subir antes da abertura do mercado. Segundo a Bloomberg, as ações da empresa de exploração espacial de Richard Branson chegaram a ganhar 22%. A meio desta manhã, a empresa está a ganhar cerca de 7%, antes da abertura de Wall Street, acrescentando cerca de 841 milhões de dólares ao valor da empresa (cerca de 709,5 milhões de euros). A capitalização bolsista da Virgin Galactic eleva-se, assim, para os 11,84 mil milhões de dólares.

Aos 70 anos, o multimilionário Richard Branson, que também é dono da companhia aérea Virgin, esteve a bordo do voo deste domingo, inaugurando um novo capítulo na área do turismo espacial. Numa viagem com uma duração de cerca de uma hora, Branson esteve acompanhado por uma equipa de especialistas, com o objetivo de testar o conforto da viagem, já que a empresa pretende disponibilizar este género de viagens. A Virgin Galactic já tem cerca de 600 clientes com estas viagens reservadas, com um custo por viagem que ronda os 250 mil dólares.

A nave-mãe que transportou o SpaceShipTwo da Virgin Galactic com Richard Branson e cinco membros da equipa descolou do SpacePort America, no Novo México, pelas 08:40 (15:40 em Lisboa) deste domingo. Depois de cerca de quatro minutos acima da superfície terrestre, onde a tripulação alcançou a gravidade zero, o avião espacial começou a viagem de regresso.

Além de iniciar uma nova etapa para a empresa, Richard Branson também conseguiu "bater" Jeff Bezos na ida ao espaço, já que o fundador da Amazon tem um voo marcado para dia 20 de julho, através da sua empresa Blue Origin.